Delios - Gambenconsort

Christuskirche Kirchheim unter Teck Hindenburgstr. 46, 73230 Kirchheim unter Teck

Im Delios - Gambenconsort haben sich fünf MusikerInnen aus dem Stuttgarter Raum zusammengefunden und erarbeiten Programme mit Werken des späten 16. und frühen 17. Jahrhundert von Dowland, Byrd, Holbourne und Gibbons für 3-5 Gamben. 

Die Viola da Gamba ist ein altes Streichinstrument mit 6 Saiten in verschiedenen Größen. Das Ensemble spielt auf allen Größen (Héléne Godefroy, Diskantgambe, Ewa Staszewska, Diskant- und Altgambe, Christel Meckelein, Altgambe, Simone Woll, Tenor- und Bassgambe, Hans Chris Dressen, Bassgambe). Tauchen Sie ein in eine nicht häufig gehörte, wiederbelebte Klangfarbe aus Spätrenaissance und Frühbarock!

Konzerte & Live-Musik
