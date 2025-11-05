DELL-LILLINGER-WESTERGAARD

Spielen DLW abgefahrene Neue Musik oder ist es letztendlich doch Heavy Metal?

Klingt auf den ersten Blick seltsam, aber denkt man die E-Gitarren, die eher noch gewöhnlichen Melodielinien und die enorme Lautstärke weg, gibt es tatsächlich Parallelen. Was bei DLW sofort auffällt, ist ihre Anmut und Geschicklichkeit im Umgang mit monotonen Riffs und nervösen, abstrakten Grooves. Christopher Dell klingt wie ein Klang-Irrwisch, Jonas Westergaard pumpt grimmig vor sich hin und Christian Lillingers hektische Aktivität droht die Stücke auseinander zu reißen. Die Musiker nennen das „Multiperspektivität“ oder „strukturierte Improvisation statt Free-Jazz-Gadgetry“. DLW sind auf jeden Fall immer atemberaubend überraschend. Es gibt Momente, die sich in unerwartete Settings einfügen, z.B. wenn sie Räume zwischen den Noten mit einem Hauch von Primitivität und supertrockenem Minimalismus verweben. Wagemutig, anders, out of the box. Hardcore unplugged.