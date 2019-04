Delta Moon

Eine atemberaubende Kombination aus Southern Roots Rock, Mississippi Delta Blues, Americana, den Doppel-Slide-Gitarren und einem kräftigen Schluck Moonshine Whiskey. Musik, wie sie sein soll:

roh und ehrlich und auf allerhöchstem Niveau.

Ein harter und zugleich melodischer Sound des Southern-Roots-Blues-Rock. Ihr delikates Rezept für ein perfektes Southern Swamp Stew beinhaltet meisterhafte Musikalität, staubige, rauhe Vokal-Stimmen, mitreißende Melodien und augenzwinkernde Texte.

Diese Qualitäten haben Tom Gray den Titel des „Best Blues Songwriter Of The Year“ beim begehrten „Roots Music Award“ 2008 eingebracht nachdem Delta Moon schon ein paar Jahre zuvor die „International Blues Challenge“ in Memphis und andere Preise gewonnen haben.

Last but not least sind es aber die kongenial ineinander fließenden Slide-Gitarren, die Lap-Steel von Tom Gray und die Bootleneck-Slideguitar von Mark Johnson, mit denen sie ein so intensives Feeling verbreiten. Was Delta Moon immer wieder Vergleiche mit solchen Größen wie den Rolling Stones, den Allman Brothers und Fleetwood Mac in der Anfangszeit eingebracht hat.

Tom Gray – Gesang, Gitarre

Mark Johnson – Gitarre

Franher Joseph – Bass

Greg Baba – Schlagzeug