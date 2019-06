Die Delta Starters verwandeln von nun an das Café Haag in regelmäßigen Abständen in einen Tanzclub aus den 50ern.

Die Band zelebriert Songperlen des früheren Rock'n'Roll, Ryhthm & Blues and Rockability. Also putzt Euch die Schuhe - let's Rock'n'Roll Tim!

Die Delta Starters: