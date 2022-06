Deluxe- Lange Nacht der Jugendkultur BW

Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) initiiert am 9. Juli 2022 in Baden Württemberg „Deluxe - Lange Nacht der Jugendkultur“ und möchte damit alle kulturellen Aktivitäten von Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Land bündeln.

Auch unser Verein “Kinder- und Jugendtheater Atelier Regenbogen Walldorf e.V.“beteiligt sich an der langen Nacht der Jugendkultur. Ab 17 Uhr hat man die Möglichkeit in den Räumen des Werkraumtheaters bei Theaterszenen zuzuschauen oder bei Warm Ups mitzumachen,den Theatertanz oder einen Uskokenkampf auszuprobieren.Nicht Euer Ding? Ja dann einfach mal verkleiden, eventuell auch die Puppen sprechen lassen. Die Kulissenmalerei , der Requisitenbau und die Kostümnäherei werden gezeigt, und wer weiß, vielleicht habt ihr Lust es mal auszuprobieren????? Oder habt ihr Freude an einem kleinen Theatertext und wollt es mit anderen aufführen, oder gar im Dschungel mit Mogli zu trommeln???Alle 15 Minuten werden wir die Aktivitäten wechseln. 0pen Stage von A bis Z sozusagen von 17 bis 21.30 Uhr.Essen und Trinken? Na klar! Im Theatercafe.