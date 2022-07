Musik im Hof mit Gina und Donez.

Auch in diesem Jahr bietet die Spitalmühle wieder das beliebte Format "Musik im Hof" an und lädt an verschiedenen Donnerstagen im Sommer 2022 zum gemütlichen Beisammensein mit Musik ein. Verschiedene Musikerinnen und Musiker bieten ein breites Spektrum an musikalischer Unterhaltung, bei dem für jeden etwas dabei ist.

Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung.