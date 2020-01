Dem Erinnern Raum geben

Aktions-Forschungs-Film und Ausstellung

Diese Veranstaltung steht im Rahmen der Reutlinger Reihe zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz

Unsere Aktions-Forschungs-Geschichte beginnt in einem alten Haus in Pfullingen. Hier gibt es viele Gegenstände aus früheren Zeiten. Einige benutzen wir für den Bau einer Zeitmaschine. Wir versuchen uns ein Bild von der Vergangenheit zu machen. Vielleicht finden wir so auch heraus, wie es in Zukunft gut weitergehen könnte. Durch ein altes Familienfoto stoßen wir auf die Geschichte einer Frau, von der wir bisher noch kein Bild haben. Ihre Geschichte lag lange im Dunkeln. In der Gesellschaft, in der sie lebte, wurde ein Leben wie ihres als „lebensunwert“ betrachtet. Die Frau wurde ermordet, genau wie 10653 andere Menschen, im Jahr 1940, in Grafeneck auf der Schwäbischen Alb.

Wie machen wir uns ein Bild davon, was diese Frau erlebt hat? Was hat das mit uns zu tun? Könnten durch ein anderes Bild von der Geschichte andere Ansichten und bessere Aussichten für den Umgang zwischen den Menschen entstehen?

Im Projekt ANDERE PERSPEKTIVEN stellen wir Fragen in den Raum und machen Aktionen, damit sich etwas ändert. Das nennen wir Aktions-Forschung. Dabei wirken auch Menschen mit, die in unserer Gesellschaft durch unangemessene Wertvorstellungen behindert werden.

ANDERE PERSPEKTIVEN ist ein Projekt der Agentur für unschätzbare Werte und wird gefördert von der Baden-Württemberg Stiftung.

Bei dieser Veranstaltung präsentieren wir Ergebnisse aus unserer Aktions-Forschung im lebendigen Museum Schaffwerk, in der Gedenkstätte Grafeneck, in unserem Gemeinwesen und in unserem eigenen Innern. In Kooperation mit dem Kunstmuseum Reutlingen arbeiten wir an eigenen Bildern und Installationen. Dabei inspiriert uns zum Beispiel der Engel der Geschichte. Über diesen Engel schrieb der Philosoph Walter Benjamin im Jahr 1940: „Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her...“.