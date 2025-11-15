Dem Himmel verfallen

Livehörspiel

Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen

Sechs Sprecher*innen auf der Bühne, live erzeugte Geräusche und die Geschichte einer Revolution: „Dem Himmel verfallen“ erzählt die bewegende Lebensgeschichte des Astronomen Johannes Kepler (1671–1730) auf außergewöhnliche Weise: als Livehörspiel.

Mit seinen bahnbrechenden Entdeckungen revolutionierte Kepler das Weltbild seiner Zeit. Doch sein Weg zur Wahrheit war steinig – geprägt von wissenschaftlichen Kämpfen, persönlichen Schicksalsschlägen und dem dramatischen Hexenprozess gegen seine Mutter Katharina. Erst nach seinem Tod wurden seine Ideen wirklich anerkannt. Doch sie veränderten die Welt für immer.

Odeon, altes e-Werk Göppingen
