Sechs Sprecher*innen auf der Bühne, live erzeugte Geräusche und die Geschichte einer Revolution: „Dem Himmel verfallen“ erzählt die bewegende Lebensgeschichte des Astronomen Johannes Kepler (1671–1730) auf außergewöhnliche Weise: als Livehörspiel.

Mit seinen bahnbrechenden Entdeckungen revolutionierte Kepler das Weltbild seiner Zeit. Doch sein Weg zur Wahrheit war steinig – geprägt von wissenschaftlichen Kämpfen, persönlichen Schicksalsschlägen und dem dramatischen Hexenprozess gegen seine Mutter Katharina. Erst nach seinem Tod wurden seine Ideen wirklich anerkannt. Doch sie veränderten die Welt für immer.