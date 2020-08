Dem und Derra Nägele

Wer in d’ Ferne glotzt, der kommt et weit.

Wer fernsäh guckt, wird selten gscheit.“

Der Haushaltphilosoph und Fugendichter Waldemar Nägele brachte mit diesen Zeilen seine Aversion gegen das TV-Programm zum Ausdruck. Allerdings ahnte er nicht, dass seine Ahnen ein Programm in petto haben, das es so noch nicht gab. Sie beantworten die Fragen, was Krimi-Kommissare in ihrer Freizeit machen, nehmen sich der Probleme von Tieren an und präsentieren mit „No eba net“ die Show, die im Zeichen des Scheiterns steht. Ganz unbescheiden kann jetzt schon behauptet werden: Das Programm von Dem und Derra ist die Zukunft des Fernsehens. Da hat die Fernbedienung aber mal richtig Pause.