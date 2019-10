Dem Ungesagten und Unsagbarem Raum geben

Als tiefes, erhebendes oder schmerzliches Gefühl, bleibt das Empfinden von Glück, Freude, Leid und Trauer oftmals ungesagt. Jenseits der Worte können wir über unseren Körper, in Mimik, Gestik und Haltung einen Ausdruck finden und so eine Verbindung zum Gegenüber herstellen. Der Lebenstänzer Felix Grützner möchte mit seinem Tanz einen Raum für eben jene Gefühle öffnen und sie erlebbar machen. Mit Patrick Bebelaar begleitet ihn einer der renommiertesten und mehrfach ausgezeichneten Pianisten Deutschlands. Gemeinsam treten sie in einen Dialog mit Bildern und Plastiken des Diözesanmuseums.

Tanz: Dr. Felix Grützner, Bonn

Musik: Patrick Bebelaar (Flügel), Tübingen