DEMENTED ARE GO

Eine weitere Psychobilly-Band mit Kultstatus kommt wieder:

Gegründet im Großbritannien der frühen 1980er Jahre gehört die ganz sicherlich nicht nur wegen ihres Bandnamens als „komplett durchgeknallt“ zu bezeichnende Truppe zur ersten Welle des Genres, das Punk Rock mit Rockabilly und mehr als nur einem kleinen bisschen Horrorshow zusammenrührt.

Ihr Debütalbum „In Sickness and In Health“ darf als echter Klassiker gelten und machte klar, daß sie deutlich mehr vom Punk Rock beeinflußt sind als viele ihre Mitstreiter, weshalb man ihre Musik gerne einmal als „Punkabilly“ oder auch „Pervobilly“ bezeichnet – letzteres, weil häufig Gummi-Sex, Psychopathen und Perverse besungen werden. Weitere Markenzeichen sind die abgedrehten Live-Shows sowie die auffälligen Bühnenoutfits und die markante und unnachahmliche Stimme ihres Sängers Mark „Sparky“ Phillips, der geradewegs klingt, als hätte er mit heißem Schotter gegurgelt. Und überhaupt ist das ein Frontmann, so wild wie ein ganzer Volksaufstand, der seine Seele an den Rock’n’Roll verkauft hat und dessen Leben inklusive unzähliger Drogenexzesse und diverser Gefängnisaufenthalte unglaubliche Absurditäten und aberwitzige Geschichten aufbietet – denen dann aber schlußendlich zumeist mehr Wahrheit innewohnte, als man sich teilweise wünschen möchte!