Demenz verstehen

"Meine Mutter will immer heim und außerdem versteckt sie Lebensmittel im Kleiderschrank." Was kann ich tun? Was ist eigentlich Demenz? Was sind die medizinischen Grundlagen? Wie wird eine Demenzerkrankung diagnostiziert und behandelt? Am Wichtigsten aber, was kann ich als Angehöriger tun, damit es meinem Senior und mir trotz und mit der Krankheit so gut wie möglich geht?

An diesem Abend führt Sie Maria Liehr, Gerontopsychiatrische Fachkraft in die Theorie der Demenzerkrankungen ein. Anschließend geht es im praxisorientierten Teil um den Umgang mit Menschen mit Demenz, insbesondere die Kommunikation und Verhaltensstrategien bei herausforderndem Verhalten. Persönliche Fragestellungen und Fallbeispiele sind willkommen!