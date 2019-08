Demokratie geht jeden etwas an, oder?!

Das fragen die Stadt Heilbronn, die aim sowie Jugendliche im Rahmen des gemeinsamen Demokratieprojektes, in dem Chancen und Herausforderungen unseres politischen und gesellschaftlichen Systems hinterfragt und erarbeitet wurden. Die Ergebnisse präsentieren wir Ihnen in einem interaktiven Programm am 29. und 30. August jeweils von 10:00 bis 17:00 auf der BUGA. Das detaillierte Programm sowie den Veranstaltungsort entnehmen Sie bitte dem angehängten Flyer.

Lassen Sie das Demokratieprojekt mit uns gemeinsam in unserem Demokratie-Festival ausklingen. Auf der schwimmenden BUGA-Fährlebühne werden neben drei tollen Bands der Slampoet und Humorist Nektarios Vlachopoulos auftreten.