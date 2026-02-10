Demokratie auf der Kippe: Das Ende einer Welt, wie wir sie kannten

Das Jahr 2026 ist ein Jahr der Entscheidung – für oder gegen die Demokratie. Und zwar mit sehr viel Schatten, aber auch mit der Aussicht auf etwas mehr Licht am Ende des Tunnels.

Die autoritäre Wende setzt sich fort, von der fatalen Stärkung des iranischen Regimes durch die verheerende Kriegspolitik Donald Trumps bis zu den absehbaren Wahlsiegen der AfD in Ostdeutschland. Zugleich aber hat die Niederlage Viktor Orbans in Ungarn gezeigt, dass auch Autokraten besiegbar sind und genau so könnte es Donald Trump bei den Zwischenwahlen am 3. November ergehen. Die Lage bleibt also offen. Grund genug für einen kritischen Rück- und Ausblick zum Stand der Demokratie in Deutschland und der Welt.

Teil der Langen Nacht der Demokratie. Gefördert vom Ministerium für Kultus Baden-Württemberg und dem Förderverein Volkshochschule Heilbronn e.V.

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