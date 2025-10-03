Demokratie - Eine szenische Reflexion - Kooperation mit der Akademie für gesprochenes Wort

Renitenztheater Büchsenstraße 26, 70174 Stuttgart

Demokratie ist mehr als ein System – sie ist Sprache, Streitkultur, lebendiger Austausch.

Texte von Kurt Tucholsky und anderen Autor*innen bilden den Resonanzraum für einen Abend, der das gesprochene Wort ins Zentrum stellt: konzentriert, poetisch, performativ. Unter der Regie von Nikolaus Büchel entwickeln sich szenische Dialoge – Sprache wird Klang, Körper, Spiel.

So entsteht eine Reflexion über die Grundlagen und Gefährdungen demokratischer Kultur, über ihre Fragilität und ihre Zukunft – getragen von den Stimmen von Angela Neis, Jule Hölzgen und Orlando Schenk.

Ein Abend, der literarische Tiefe mit politischer Dringlichkeit verbindet.

Info

Renitenztheater Stuttgart
Renitenztheater Büchsenstraße 26, 70174 Stuttgart
Theater & Bühne
Google Kalender - Demokratie - Eine szenische Reflexion - Kooperation mit der Akademie für gesprochenes Wort - 2025-10-03 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Demokratie - Eine szenische Reflexion - Kooperation mit der Akademie für gesprochenes Wort - 2025-10-03 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Demokratie - Eine szenische Reflexion - Kooperation mit der Akademie für gesprochenes Wort - 2025-10-03 20:00:00 Outlook iCalendar - Demokratie - Eine szenische Reflexion - Kooperation mit der Akademie für gesprochenes Wort - 2025-10-03 20:00:00 ical

Tags