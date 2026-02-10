Demokratie rockt

Im Rahmen der "Langen Nacht der Demokratie" präsentiert "Aufstehen! Esslinger Initiative für Demokratie":
- Demokratopia - Slampoetry
Texte zur Demokratie als Vision, Utopie, Ängste und Wünsche - aus der Schreibwerkstatt von Berufsschüler:innen
- Gespräch mit Gästen und Zuschauenden
Gäste: Jugendgemeinderat, Schüler:innen, Seniorenrat, Fachrat für Migration und Integration
- Live-Musik mit Dannemann und Friends
Info
Centraltheater Esslingen (Kunstdruck) Roßmarkt 9, 73728 Landkreis Esslingen
Konzerte & Live-Musik, Theater & Bühne