Demokratie rockt

Centraltheater Esslingen (Kunstdruck) Roßmarkt 9, 73728 Landkreis Esslingen

Im Rahmen der "Langen Nacht der Demokratie" präsentiert "Aufstehen! Esslinger Initiative für Demokratie":

  • Demokratopia - Slampoetry

Texte zur Demokratie als Vision, Utopie, Ängste und Wünsche - aus der Schreibwerkstatt von Berufsschüler:innen

  • Gespräch mit Gästen und Zuschauenden

Gäste: Jugendgemeinderat, Schüler:innen, Seniorenrat, Fachrat für Migration und Integration

  • Live-Musik mit Dannemann und Friends

Info

Centraltheater Esslingen (Kunstdruck) Roßmarkt 9, 73728 Landkreis Esslingen
Konzerte & Live-Musik, Theater & Bühne

Tags