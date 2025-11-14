Demokratiekonferenz 2025

Die Partnerschaft für Demokratie der Stadt Göppingen lädt ein zur diesjährigen Demokratiekonferenz.

Wie gehen wir mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Meinungen und Konflikten um? Referent Jürgen Schlicher lädt anhand der Betzavta-Methode (hebräisch für „Miteinander“) dazu ein, Demokratie nicht nur zu diskutieren, sondern direkt zu erleben. In lebendigen Übungen wird spürbar, was es heißt, Freiheit, Gleichheit und Mitbestimmung im Alltag auszubalancieren – und welche inneren Haltungen dabei helfen. Sie entdecken neue Perspektiven für das Zusammenleben und die Lösung von Konflikten und gewinnen Impulse für einen demokratischen Umgang miteinander.

Referent:

Jürgen Schlicher ist Mitbegründer und Geschäftsführer von "Diversity Works". Er arbeitet seit 30 Jahren im Trainingsbereich zu Diversity Management, Nicht-Diskriminierung und Demokratiebildung. Für die TV-Dokumentationen “Der Rassist in uns” (ZDF), “Sind wir Rassisten” und “Das Demokratie - Experiment” (ORF) wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Bundesweit leitet er Ausbildungsprogramme zur "Betzavta-Methode".

Die Partnerschaft für Demokratie der Stadt Göppingen ist seit 2015 Teil des Bundesprogramms "Demokratie leben!" und wird im Rahmen dieses Programms vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.