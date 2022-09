Demokratiekonferenz: Jugend(arbeit) in Krisenzeiten

Krisen prägen das Tagesgeschehen in einem enormen Ausmaß. Gemeinsam mit anderen Trägern fragen wir uns jetzt: Welche Spuren hinterlassen Krisen wie Corona oder der Ukrainekrieg bei Jugendlichen? Wie kann Jugendarbeit hier unterstützen? Wie steht es um die Jugendbeteiligung und Demokratie? Was brauchen Kinder, Jugendliche und Fachkräfte in krisenhaften Zeiten?

WAS?

Nach einem Jahr Projektarbeit "Aufholen nach Corona" werden wir gesammelte Positionen, Wünsche und Forderungen sichtbar machen, diskutieren und weiterentwickeln. Dazu gibt es einen Tag mit Ausstellung von Kunstobjekten aus der Projektarbeit, eine Podiumsdiskussion mit Landespolitiker*innen, Jugendlichen und Fachkräften, Vernetzungsmöglichkeiten, Workshops, Diskussionen, Musik...

FÜR WEN?

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, pädagogische Fachkräfte, Ehrenamtliche, Menschen aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft