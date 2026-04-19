Performance und Plenum zur Zukunft der Demokratie.

Wie muss die Demokratie der Zukunft aussehen, damit sie widerstandsfähig bleibt? Unter der Anleitung von Regisseur Ramon Schmid entstand eine Performance, welche unter- schiedliche Stimmen, Gedanken und Perspektiven auf der Bühne sichtbar und hörbar werden lässt. Eine Einladung, Demokratie neu zu denken. Im Anschluss folgt ein Publikumsgespräch. So verbindet Demokratopia Kunst und Dialog zu einem gemeinsamen Denkraum. Ein Abend für Neugierige, Mitdenkende und Mitgestaltende.