Demonstration am Rotebühlplatz: Aus der Corona-Pandemie lernen

Lisa Neher kandidiert im Wahlkreis Stuttgart II für DIE LINKE zur Landtagswahl. Die 34-jährige studierte Philosophin engagiert sich für die Gleichstellung der Geschlechter. Für den 8. März, den Internationale Frauentag, ruft sie zur Demonstration des Aktionsbündnisses 8. März Stuttgart um 17 Uhr am Rotebühlplatz auf.

„Die Corona-Pandemie hat uns ganz deutlich vor Augen geführt, dass die Lebensrealitäten von Frauen und Männern weit auseinander liegen. Es wird davon gesprochen, dass uns die Pandemie in der Gleichstellung um 50 Jahre zurückgeworfen hat. Aber in Wirklichkeit waren wir doch auch vor einem Jahr nicht gleichberechtigt,“ stellt Lisa Neher fest. „Das Problem ist“, so Neher, „dass die Arbeit, die Frauen leisten, weniger Wert ist als die Arbeit, die Männer leisten.“ Der Gender Pay Gap, die durchschnittliche Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, liegt in Baden-Württemberg bei fast 25%. Das schlägt sich auf die Altersrente nieder: Frauen bekommen am Ende ihres Lebens über 50% weniger Rente als Männer. Diese Ungerechtigkeit will Lisa Neher nicht weiter hinnehmen. „Frauen leisten sogar mehr. Sie übernehmen zusätzlich die unbezahlte Haus- und Sorgearbeit in den Familien. Zeit für das eigene Leben oder für Politik bleibt da nicht.“

Doch gerade um mehr Zeit geht es Neher. Auf den Plakaten der Landtagskandidatin steht „Zeit für soziale Gerechtigkeit“. Die Partei fordert eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich, um Entlassungen in der Industrie entgegenzusteuern. Eine kurze Vollzeit, wie das DIE LINKE nennt, ist aber auch in den Dienstleistungsberufen, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten, interessant. „Wir müssen Zeit und Reichtum umverteilen, damit wir alle ein gutes Leben führen können, unabhängig von unserem Geschlecht,“ so Neher.

Dass gerade jetzt in der Corona-Krise die Zeit für eine Politik gekommen ist, die sich für soziale Gerechtigkeit stark macht, steht für Lisa Neher außer Frage. „In der Krise haben einige Wenige profitiert und gleichzeitig wurden Standorte geschlossen oder Beschäftigte entlassen. Oft hat das gar nichts mit Corona zu tun. Der Immobilieninvestor René Benko ist dafür ein gutes Beispiel. Dem Milliardär gehört Galeria Karstadt Kaufhof. Er hatte im Jahr 2020 seine Gewinne im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht und trotzdem 35 Galeria Karstadt Kaufhof Filialen in Deutschland geschlossen. Rund 2.500 Beschäftigte, meist Frauen, haben dadurch ihren Arbeitsplatz verloren. Hier zeigt sich ein Kapitalismus, der nur auf Profitmaximierung aus ist. Gerade jetzt in der Krise müssen wir bei dieser Profitmacherei die Handbremse ziehen.“ DIE LINKE fordert daher eine Corona-Sonderabgabe für sehr hohe Vermögen und die Wiedereinführung der Vermögenssteuer.

Auf das letzte Jahr blickt sie mit großer Sorge: „Ein kleines Virus legt die Gesellschaft lahm und stört unsere Normalität auf eine für meine Generation ungekannte Weise. Es zeigt uns die gesellschaftliche Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Doch all das führte nur zu einer kurzen Irritation. Bundes- und Landesregierung unternehmen nichts, damit sich der Kurs der letzten Jahre, der uns in die aktuelle Misere gebracht hat, grundsätzlich ändert. Die Politik hat bisher versäumt die richtigen Konsequenzen aus der Krise zu ziehen und eine Kehrtwende einzuleiten. Wir müssen uns jetzt für eine solidarische, am Gemeinwohl orientierte Wirtschaft einsetzen und wir könnten damit anfangen, indem wir endlich die Berufe, die wir seit einem Jahr „systemrelevant“ nennen, auch so bezahlen. Doch letztlich brauchen wir eine andere Art des Wirtschaftens, die weder Mensch noch Natur ausbeutet und in der wir demokratisch darüber entscheiden, was und wie wir produzieren.“

Dafür setzt sich Lisa Neher nicht nur als Landtagskandidatin ein, sie ist seit 2019 auch Landesfrauenbeauftragte der LINKEN in Baden-Württemberg und aktiv im Aktionsbündnis 8. März. Das Aktionsbündnis engagiert sich in gewerkschaftlichen Auseinandersetzung, für sichere und legale Schwangerschaftsabbrüche und gegen Gewalt an Frauen. Am 8. März ruft DIE LINKE. Stuttgart zu der Demonstration des Aktionsbündnisses um 17 Uhr am Rotebühlplatz auf.