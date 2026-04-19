Den Der Hale & PĀPĀ

Das rätselhafte schwedische Post-Psych-Band Den Der Hale ist bekannt für seine Grenzen überschreitenden Klanglandschaften.

Die Gruppe bereitet sich derzeit darauf vor, ihr mit Spannung erwartetes zweites Album, Pastoral Light, am 2. Februar 2024 über FatCat Records zu veröffentlichen. Dieses Album zeigt die Fähigkeit der Band, vielfältige kreative Inspirationen zu einer nahtlosen und experimentellen Klangreise zu verschmelzen, die Genres überwindet und Konventionen trotzt.

Den Der Hale wurde 2019 von Pontus Lindskogen (Gitarre, Gesang), Max Bredberg (Gitarre), Axel Nelson (Schlagzeug), Mimosa Baker (Synthesizer, Gesang) und Ejner Trenter (Bass) gegründet. Aus verschiedenen Proberäumen in Malmö operierend, erlangte die Band schnell Anerkennung in Skandinavien mit einer Reihe von Singles, gefolgt von ihrem Debütalbum Harsyra im Jahr 2021.

Ihre einzigartige Mischung aus folk-inspiriertem Kraut, rauem Psychedelic und Post-Rock führte zur Erfindung des Begriffs „Post-Psych“ durch die Band, der ihren unverwechselbaren Sound perfekt einfängt. Wanderrhythmen und atonale Melodien werden durch schwere Filter geleitet