Den politischen Hass überwinden – Das Beispiel Frankreich und Deutschland

Deutsch-Französischer Salon Der Förderverein Deutsch-Französischer Kultur lädt alle zwei Monate zu einer Matinee ein, ins Café des Kulturzentrums Merlin.

In ihrer Performance Les deux Agathe – Haine et Résistance (Die zwei Agathe – Hass und Widerstand), die am 28. Juni im Kulturzentrum Merlin aufgeführt wird, erzählt Simone Rist die Geschichte des Widerstands gegen die Nazis in der kleinen französischen Stadt Le-Chambon-sur-Lignon. Sie zeichnet nach, wie mehrere tausend Juden gerettet wurden und stellt dann auch die Frage, wie der Hass in das Herz der Menschen kommt und wie er überwunden werden kann. Das wird auch das Thema des Salons am 1. Juli sein. Offenbar ist die deutsch-französische Versöhnung ja ein schönes Beispiel dafür, dass es möglich ist, den Hass zu besiegen. Aber wie nachhaltig und belastbar ist die daraus entstandene Freundschaft heute?

Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Gesellschaft leisten kurze, aktuelle und auch kontroverse Beiträge. Anschließend hat das Publikum das Wort, Gespräche untereinander und mit den Gästen stehen im Vordergrund. Eintritt: 5€, Kaffee, Tee und Croissants können bestellt werden.

Von Simone Rist, Schauspielerin, Regisseurin und Autorin aus Paris, und dem Journalisten und profunden Frankreichkenner, Dr. Peter Hölzle aus Stuttgart

Café des Kulturzentrums Merlin

Augustenstraße 70/1

70178 Stuttgart

In Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum Merlin.