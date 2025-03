Den Ruhestand bewältigen und selbst gestalten

Mit dem Ruhestand beginnt eine Lebensphase in selbst bestimmter Freiheit, die frühere Generationen kaum so kannten.

Diese Freiheit gilt es vorzubereiten und zu gestalten: Was darf bewusst zu Ende gehen, was soll fortgeführt werden, was könnte Neues hinzukommen?

Der Abend bietet Gelegenheit zum Austausch und gibt Impulse, mit Hilfe biografischer Zugänge den Lebensabschnitt zu gestalten. Eingeladen sind auch Gäste, die sich bereits im Ruhestand befinden und sich neu orientieren wollen oder eine Weiterführung wünschen.

Referentin: Jutta Kast, Pädagogin, Biografietrainerin, Heilbronn, Kurs-Nr.: 2025-25