Wald tut gut! Deshalb lade ich Sie ein, mit mir in die Waldatmosphäre einzutauchen und dadurch Entspannung und Entschleunigung zu erleben. Nach einem kurzen 15-minütigen Spazierweg werden wir uns langsam in einem Waldstück bewegen. Mit allen fünf Sinnen erfahren wir in Achtsamkeit und Ruhe die gesundheitsfördernde Wirkung des Waldes. Zum Abschluss gibt es einen kleinen Waldimbiss.

Referentin: Gabriele Blum-Eisenhardt