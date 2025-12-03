Den Winter erleben mit Emma und Paul: Eine Kamishibai-Erzählung für Kinder ab 4 Jahren

Stadtbücherei Schorndorf Augustenstraße 4, 73614 Schorndorf

Draußen fallen dicke Schneeflocken vom Himmel. Als die Kinder durchs Fenster beobachten, wie alles unter einer dicken weißen Schneedecke versinkt, wollen sie sofort nach Draußen. Warm eingepackt mit Jacke, Schal und Mütze erleben Emma, Paul und das kleine Schäfchen einen tollen Wintertag, voller Spiel und Spaß.

Die Bilder zu der Geschichte von Monika Lehner und Antje Bohnstedt befinden sich in einem hölzernen Kamishibai-Rahmen. Nimmt man das vordere Bild heraus, wird das nächste Bild sichtbar. Das Kamishibai hat einen hohen Aufforderungscharakter und regt die Kinder zum Erzählen an.

Kindergartengruppen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

