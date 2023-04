Den Wunderdiäten auf der Spur. Was hilft bei Adipositas?

In Kooperation mit der Fachklinik Schwaben. Egal ob im Internet, TV oder in Magazinen und Zeitschriften, überall gibt es Tipps und Informationen zu den verschiedensten Ernährungsformen, die beim Abnehmen helfen sollen.

„Low Carb“, „High Protein“, „Keto- und Steinzeit“-Diät. Dazu viele Nahrungsergänzungsmittel, Saftkuren, Formuladiäten und Tabletten, die den Markt in Deutschland fluten und Abnehmwillige verunsichern, ob damit eine nachhaltige Gewichtsabnahme möglich ist. Ein zu hohes Körpergewicht erhöht das Risiko für zahlreiche Erkrankungen. Um dies zu vermeiden, erfahren Sie an diesem Abend von Dr. Lukas André, Ärztlicher Direktor der Fachklinik Schwaben, Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Diabetologie, und Svenja Ebert, Leiterin der Ernährungsberatung Fachklinik Schwaben, was bei Adipositas wirklich hilft und was an den Versprechen der gängigen Abnehmkonzepte dran ist. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Kurverwaltung und der Fachklinik Schwaben statt. Der Eintritt ist frei.