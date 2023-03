Dena DeRose Quartet

Dena DeRose mit Ihrem Quartett: Lassen Sie sich in den Bann des Temperaments dieser Künstlerin und Ihrer Band ziehen!

Früh zog DeRose nach NYC, es folgten weltweite Auftritte in Clubs und auf Festivals, verschieden Lehrtätigkeiten, u.a. in Groningen. Daher die Zusammenarbeit mit den drei holländischen Musikern, alle ausgebildet in Den Haag und seit Jahrzehnten verankert in der niederländischen Jazzszene. Vincent Konings klangvoll-weiche Jazzgitarre fügt sich zum ausdifferenzierten Tieftönerspiel von Marius Beets. Hans Braber an den Drums tourt mit US-Größen wie Mike LeDonne und vielen anderen!