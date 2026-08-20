Dendemann ist zurück: Nach einer intensiven Kreativphase kommt die Deutschrap-Legende im Herbst 2026 auf exklusive Club-Tour durch die Republik.

Was genau hat eigentlich Dendemann zuletzt gemacht?

Der vielleicht wortgewaltigste und beste deutsche MC, der mit Arme Ritter, Eins Zwo und solo zur HipHop-Ikone geworden ist?

Nun ja, 2026 rät unser Lieblingsrapper in Zeiten wie diesen – so laut, unüberschaubar und schnell sie auch sein mögen – zur Besonnenheit: »Ich mache weiterhin das, was ich für schön und richtig halte«, sagt Dendemann, »Wenn man eigen ist, sind auch die Wege eigen.«

Die Zeit nach der Single »Gedanken, gut« und der restlos ausverkauften Tour im Frühling 2025 hat Dendemann zur kreativen Kontemplation genutzt. Ideen ausgeheckt, Songs geschrieben, allein und mit anderen an neuer Musik gearbeitet.

Bevor die aber nun fertig ist und also veröffentlicht wird, will Dendemann diese Musik dorthin bringen, wohin sie gehört: In kleine Räume mit Bühnen und echten Menschen. »Clubs sind ehrlich, da merkt man sofort, was trägt«, sagt er.

Und weil also nichts unmittelbarer wirkt als ein Konzert, begibt sich Dendemann im Herbst 2026 auf eine gediegne Clubtour. Kein Hype, kein Like, einfach nur 10 Abende lang für jeweils zwei Stunden mit den Fans im selben Raum.

Wir dürfen uns an diesen Abenden auf den unmittelbarsten Dendemann seit Langem freuen. So ist die Tour, die bei Dendemann unter dem Arbeitstitel DOCH läuft, eine Art freundschaftliche Flucht nach vorn. Nicht aus Trotz, sondern aus Haltung hat Dendemann sich entschieden, auf den ganzen Irrsinn, der uns da draußen umgibt, mit einer Deklaration des Schönen, Wahrhaftigen, des Unmittelbaren zu reagieren.

An diesen Abenden wird Dendemann prägende deutsche Hip-Hop-Geschichte ebenso live auf die Bühne bringen, wie neue Ideen und eine Ahnung von der unmittelbaren Dendemann-Zukunft.