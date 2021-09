Deng Xiaomei International Ensemble

Die aus Peking stammende Musikerin Deng Xiaomei spannt an der zweisaitigen Erhu einen virtuosen Bogen zwischen Ost und West. Im musikalischen Dialog mit ihrem hochkarätigen Quartett (Claus Kiesselbach, Vibraphon; Valerie Lo Giudice, Violoncello; Simon Schallwig, Kontrabass) entstehen dabei frische und außergewöhnliche Klangwelten. Im Programm finden sich Melodien aus Spanien, Israel, dem Balkan, Irland, den USA, Südamerika und der Mongolei. Der Schmelztiegel der musikalischen Kulturen schafft in seiner Vielfältigkeit eine mitreißende rhythmische Balance zwischen Tradition und Innovation. Die bekannten Melodien erscheinen in den unterschiedlichen Klangwelten in einem völlig neuen Licht.

Eintrittskarten gibt es beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.