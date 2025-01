Denis Scheck und Dietmar Bär präsentieren „The Golden Age of Crime“

Eine geschlossene Gesellschaft findet sich in einem abgelegenen britischen Landhaus zusammen, es soll ein Fest begangen werden, doch mysteriöse Dinge ereignen sich. Dann geschieht ein Mord. Spürnasen und Privatdetektive nehmen die Fährte auf und kommen dem Täter auf raffinierte Weise auf die Schliche.

Die britischen Krimiklassiker führen stets charmant zur Aufklärung der größten Rätsel der Detektivgeschichte! Denn hier werden keine grausamen Details verhandelt, sondern Mordfälle durch die klugen Ermittlungen eines charismatischen Detektivs aufgeklärt. In den Romanen, die im Englischen als »Whodunits« bekannt sind, werden Verdächtigte eingeführt, wobei mittels geschickter Wendungen schließlich eine überraschende Figur als Täter entlarvt wird. Die goldene Ära des Cosy Crime waren die 20er und 30er Jahre, doch auch die Kriminalromane der 50er und 60er Jahre gilt es in dieser Veranstaltung zu entdecken. Literaturkritiker Denis Scheck gibt dabei einen einzigartigen Einblick in die Welt der Krimiklassiker. Der Schauspieler und Kölner Tatort-Kommissar Dietmar Bär leiht den Texten seine unvergleichliche Stimme.