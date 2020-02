Wir blicken zurück und nach vorn….Wie schafft man es, dass so etwas ausgewogen Musikalisches entsteht? Gerne verraten wir Ihnen dieses Rezept: Man nehme einen Sänger, einen Flügel, einen akustischen Bass und eine Tuba, Tenor-Banjo und Gitarre, Schlagwerk, zwei Saxophone/Klarinette, Trompete, Posaune und eine reizende Violine.

Mit unserem bereits achten Konzertprogramm erfinden wir das musikalische Rad nicht neu, sondern wir drehen es einfach weiter – so ergibt sich ein „BEST OF“ Programm: 15 Jahre DENIS WITTBERG UND SEINE SCHELLACK SOLISTEN.

Muss man diese famose Gruppe noch vorstellen? Dieses in Mainz adoptierte Ensemble kann auf zahlreiche bundesweite Gastspiele, Fernseh- und Rundfunkauftritte zurückblicken. Zahlreiche Tonträger haben sie produziert, wobei auf letzteren nicht nur Schlager der 20er und 30er Jahre erklingen, sondern auch Hits aus der „NEUEN DEUTSCHEN WELLE“ der frühen 80er Jahre, so als wären diese in den 20er Jahren entstanden – aber keinesfalls verstaubt klingen.

Erleben Sie ein Konzertprogramm, in dem es vor atemberaubender handgemachter Musikalität sowie u. a. auch Eigenproduktionen nur so sprüht: „Hallo süße Frau!“ – Das Jubiläumsprogramm. Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Konzertabend mit einer wohltuenden Länge und einer respektablen Kürze. Denn Sie wissen ja: Unterhaltungsmusik dient der Unterhaltung, jedenfalls so lange, wie die Dauer einer Melodie!

Denis Wittberg & seine Schellack Solisten: „Hallo süße Frau“ – Das Jubiläumsprogramm

VORSTELLUNG:

MO, 30.03.2020, 20 UHR

DAUER DER SHOW:

2 h 15 MIN INKLUSIVE 20 MINUTEN PAUSE

EINLASS UND GASTRONOMIE:

AB 1 STUNDE VOR SHOWBEGINN

Bewirtung nur vor der Show und in der Pause.

Keine Bewirtung während des Programmes.

EINTRITTSPREISE (inklusive Garderobe):

36 €

Ticket-Hotline: 0711 / 225 70 70

