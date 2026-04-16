Deniz Göktas

Deniz Göktaş, den Sie vielleicht von seinem Solo-Stand-up-Programm „Selam Selam“ auf YouTube und seinem Podcast „Ich habe keine Zeit, mich Deniz Göktaş zu widmen“ kennen, ist einer der bekanntesten Namen der türkischen Stand-up-Szene. Mit seinem scharfsinnigen Humor, den Absurditäten des Alltags und seinem einzigartigen Erzählstil erreicht er ein breites Publikum.

Seit 2023 begeistert er sein Publikum weiterhin mit seinem zweiten Solo-Stand-up-Programm.

Die Show dauert etwa 60 Minuten (ohne den Vorprogramm-Comedian) und besteht aus einem einzigen Auftritt.