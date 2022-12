denk.art – philosophisches Café: Platons „Phaidon“ mit Dr. Thomas Oser

Thema: Platon – Der Tod des Sokrates

Referent: Dr. Thomas Oser

Für Platons Denken und Leben war die Figur des Sokrates zentral: In seinem Dialog „Phaidon“ beschreibt Platon den letzten Tag seines philosophischen Lehrers, der im Jahr 399 v. Chr. unschuldig zum Tode verurteilt wurde. In dem Dialog wird zugleich eine Lehre vom guten Sterben und von der Unsterblichkeit der Seele entwickelt: Sokrates geht gelassen und furchtlos in den Tod, obwohl er letztlich nicht zu beweisen vermag, dass die Seele unsterblich ist. In der Veranstaltung wird über Platons Lehre hinaus zu fragen sein, ob uns das Beispiel des Sokrates heute noch etwas lehren über ein gelingendes Leben und Sterben kann.

Das Café denk.art ist eine Kooperation des Forums zukunftsfähiges Nürtingen, der VHS Nürtingen, dem noch-nicht-institut und der Alten Seegrasspinnerei.

Das Café öffnet bereits um 10.30 Uhr. Der Eintritt zum Café denk.art ist frei, Spenden sind willkommen. Eine Reservierung ist nicht erforderlich.