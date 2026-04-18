Partizipatives Theaterstück in deutscher Lautsprache mit integrierter Audiodeskription

In „Denk jetzt nicht an Zitrone!“ wird der Raum zu einem Gedächtnis. Hier landet alles: Geräusche, Gerüche, Bilder, Gedankenfetzen. Erin und Nerung verarbeiten das, was dort ankommt. Gemeinsam mit dem Publikum wollen die beiden in Erinnerungen eintauchen, sie hören, fühlen, schmecken und riechen. Sie sorgen dafür, dass die Geschichten, die wir behalten wollen, bleiben.

Woran denkst du, wenn du an eine Zitrone denkst? Welche Erinnerungen und Gedanken wachen in dir auf? Dieses Theaterstück wurde entwickelt ausgehend von einer gemeinsamen Recherche mit sehbehinderten Kindern, Jugendlichen und Produktionsbeteiligten. Wir haben geforscht zu Erzählstrategien für Theater für junges Publikum unter Einbezug aller Sinne und integrierter, künstlerischer Hörbeschreibungen – die Handlung ist hörbar, tastbar, riechbar.