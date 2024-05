Dipl. Math. Ivana Rodestock, Fachpräventologin geistige Fitness

Teilnehmeranzahl: max. 10 Personen

Lassen Sie ihre Alltagssorgen hinter sich und trainieren Sie gemeinsam in der Gruppe mit viel Freude und Begeisterung die Leistungsfähigkeit ihres Gehirns. Das Training richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die motiviert sind in der Gruppe ohne Stress und Leistungsdruck ihre kognitiven Fähigkeiten zu erhalten und zu steigern.