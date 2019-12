Denken – Fühlen – Wollen

Was haben Denken, Fühlen und Wollen gemeinsam? Worin unterscheiden sie sich? Wie spielen sie zusammen? Ist jede einzelne dieser seelischen Fähigkeiten geeignet, die Wirklichkeit zu erfassen?

Wohin gelangen wir, wenn wir ganz in das Fühlen mit seiner Wärme, in die Kraft des Wollens oder in das lichthafte Denken eintauchen? Lassen sich in jedem dieser Erlebensfelder die beiden anderen entdecken? Rudolf Steiner verspricht hier die Möglichkeit, die Liebe in geistiger Art zu finden. Wir wollen versuchen, diese Aussicht nachzuvollziehen, und uns auf die Suche nach ihrer Verwirklichung begeben.

Übungen, Textstudium und Austausch. Textgrundlage: Rudolf Steiner, »Die Philosophie der Freiheit«, 8. Kapitel. Auch für Neueinsteiger gut geeignet.