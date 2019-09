Denken mit dem Herzen, fühlen mit dem Geist

Fontane ist einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Über das nähere Umfeld hinaus kannte er sich in weiten Teilen Europas, vor allem in England, gut aus. Mit spannenden Balladen und seinem wegweisenden Roman „Effi Briest“ hat er sich in der Literaturgeschichte einen Namen gemacht und regt weiterhin zum Nachdenken an.

Wir laden Sie ein zu einer stimmungsvollen Veranstaltung über Fontanes Leben und Werk. Flöte und Klavier begleiten den literarischen Teil mit Musik aus Werken von Elgar, Dvorak, Mussorgsky u. a.

Dr. Waltraud Falardeau (Rezitation), Sabine Bartl (Flöte), Heidrun Speck (Klavier)