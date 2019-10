„Denn der HERR tröstet Zion … und macht ihre Wüsten wie Eden…“ (Jesaja 51,3)

Johannes Guagnin berichtet über Flora und Fauna und das Naturbild im Alten Testament, den Wandel der Landschaften über die Jahrtausende bis zum modernen Staat Israel und wie es gelungen ist, das Land heute nach jahrhundertelanger Abholzung wieder grün und nutzbar zu machen.

Die Wüste zum Blühen bringen – ein Traum, der in Israel Wirklichkeit geworden ist. Seit 1901 ist der Jüdische Nationalfonds – Keren Kayemeth leIsrael (JNF-KKL) maßgeblich am Aufbau und an der Entwicklung des Landes Israel beteiligt. Er engagiert sich im Umweltschutz, forstet Wälder auf, schafft Grüngürtel, baut Wasserreservoire und erschließt landwirtschaftliche Nutzflächen und Erholungsgebiete. Mit Hilfe von Spenden aus der ganzen Welt sichert er eine bessere nachhaltige Zukunft für alle Bewohner des Landes. Während im Rest der Welt Wälder gerodet werden und Wüsten sich ausbreiten, gelingt in Israel seit Jahrzehnten das Gegenteil: Die Anzahl der Bäume nimmt zu. Seit der Gründung des JNF-KKL wurden über 250 Millionen Bäume gepflanzt, eine Waldfläche von 120.000 Hektar. Das entspricht 7,3 Prozent des Landes – im mediterranen Raum eine Spitzenleistung!

Johannes Guagnin, JNF-KKL Hauptdelegierter und Forstingenieur, berichtet über Flora und Fauna und das Naturbild im Alten Testament, den Wandel der Landschaften über die Jahrtausende bis zum modernen Staat Israel und wie es gelungen ist, das Land heute nach jahrhundertelanger Abholzung wieder grün und nutzbar zu machen.