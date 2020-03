Dennis Dies Das - live

Dennis Dies Das der junge Kölner Rapper, mit dem markanten Schnurrbart, vereint Technobeats mit einer Mischung aus Kölner Nightlife und 3€ Wein vom Supermarkt.

Er kommt aus dem berüchtigten Kölner Süden. Inspiration holt er sich aus Filmen und nächtlichen Chillplätzen der urbanen Szene wie der berühmten Aachener Straße, Brüsseler Platz und dem Technoschauplatz schlechthin Köln-Ehrenfeld.

Der aktuelle Style seiner Debüt EP, welche am 1. Mai 2018 erschienen ist, zeichnet sich am besten aus durch das Splitvideo zu „Vegas in der Nacht / Casablanca“ und „Bounce“, welches in Köln mit über 20.000 Klicks zu einem lokalen Hit wurde. Der Sound besticht durch seine Wave-, Techno- und modernen 808-Einflüssen.