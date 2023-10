Dennis Müller Quintett

Viel Energie und dichte musikalische Intensität!

„Deep Flow“ heißt das Motto des Abends. Seien Sie gespannt auf viel Energie, dichte musikalische Intensität und experimentelle Ausflüge in das Irgendwo und Nirgendwo chaotischer Selbstfindungsprozesse – die sich auflösen in tief berührenden, klaren und meditativen Momenten des Unmittelbar-Da-Seins. Dennis Müller präsentiert eigene Stücke und Kompositionen bekannter Jazzgrößen, sowie ein Repertoire aus der jüngeren skandinavischen Jazzszene, die immer angesagter wird. Wir erleben spannende Improvisationen und garantiert viel Spaß an kreativer Jazz-Musik. Dennis Müller (Klavier), Stefan Koschitzki (Saxophon), Niklas Schumacher (Bass), Mareike Riegert (Gesang), Felix Schrack (Schlagzeug)