Dennis Müller Trio

„Deep Flow“ heißt das Motto des Abends. Seien Sie gespannt auf viel Energie, dichte musikalische Intensität und experimentelle Ausflüge in das Irgendwo und Nirgendwo chaotischer Selbstfindungsprozesse – die sich auflösen in tief berührenden, klaren und meditativen Momenten des Unmittelbar-Da-Seins. Dennis Müller präsentiert eigene Kompositionen, Improvisationen aus dem Nichts und garantiert viel Spaß an kreativer Jazz-Musik. Dennis Müller (Klavier), Niklas Schumacher (Bass), Steve Nanda (Schlagzeug)