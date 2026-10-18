Dennis Sekretarev - Mad Hatter

Der Frankfurter Trompeter und Komponist präsentiert eigene Kompositionen, die durch die Orte inspiriert sind, an denen er in den letzten zwanzig Jahren gelebt hat. Die Stationen sind Amsterdam, Philadelphia, New York und Frankfurt am Main.Stilistisch bewegt sich die Musik in den Sphären des Modern Straight Ahead Jazz und wird von Sekretarev und Top Nachwuchs Musikern aus der Rhein Main Szene zum Leben erweckt.

Dennis Sekretarev (Trompete/Flügelhorn/Komposition)

Darius Blair (Sopran und Tenor Saxophon)

Laurens Tauber (Klavier)

Nikolai Olshansky (Bass)

Johannes Hamm (Schlagzeug)