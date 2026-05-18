Dennis van Aarssen & die DVA Bigband

Mit seiner samtigen Stimme, modernen Swing-Arrangements und einer charmanten Coolness hat DENNIS VAN AARSSEN in den Niederlanden längst eine große Fangemeinde erobert. Am 16. Juni kommt der Gewinner von „The Voice of Holland“ zum Konzert nach Stuttgart ins Theaterhaus.

DENNIS VAN AARSSEN präsentiert eine Live-Show, die musikalische Klasse und Leichtigkeit verbindet: swingende Big-Band-Momente, intime Balladen, energiegeladene Uptempo-Nummern und immer wieder diese besondere Stimme, die das Publikum sofort für sich gewinnt. Unterstützt von einer hochkarätigen Live-Band schafft er eine Atmosphäre, die nostalgisch und zugleich überraschend zeitgemäß wirkt.

Fans von Michael Bublé, Jamie Cullum und klassischem Crooner-Sound dürfen sich auf einen Abend freuen, der gleichermaßen berührt wie begeistert. DENNIS VAN AARSSEN zeigt, wie lebendig und vielseitig Swing heute klingen kann – modern, charmant und unwiderstehlich mitreißend. DENNIS VAN AARSSEN begeistert mit seiner einzigartigen Stimme und seiner Leidenschaft für Swing und Jazz. Er hat bereits vier erfolgreiche Studioalben veröffentlicht, eine Goldene Schallplatte und zweimal den Edison Jazzaward erhalten.

Am 14. November erschien sein neues Album „Souvenirs“, mit dem er ein neues Kapitel aufschlägt. Das Album ist eine Hommage an die großen Crooner – es enthält elf persönliche Interpretationen zeitloser Jazzklassiker sowie einen eigenen Titelsong. Mit 27 Studiomusikern gelingt es DENNIS VAN AARSSEN, Klassikern wie „My Way“, „Can’t Help Falling in Love“ oder „Feeling Good“ eine frische und zugleich authentische Note zu verleihen.