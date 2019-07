Depeche Reload - Depeche Mode Tribute

Depeche Reload - A tribute to Depeche Mode

Ein Abend mit Depeche Reload kommt einem Abend mit Depeche Mode sehr nahe. Ihr Ziel, genauso wie ihre Vorbilder zu klingen, bewältigen sie auf eindrucksvolle Weise sogar ohne Loops, die im Hintergrund laufen. „Wir sind ‚liver‘ als Depeche Mode selbst“ betonen sie, und auch das Aussehen von Sänger Hermann lässt stark an das Original erinnern. Diese Tributeband verspricht einen Abend mit allen großen Hits des Originals, einigen Insiderstücken und selbstverständlich den eigenen Lieblingssongs der einzelnen Depeche Reload-Musiker. Seit 2007 arbeiten diese mit Liebe, Hingebung und Erfolg an ihren Liedern und Auftritten. So gewannen sie 2009, nur zwei Jahre nach Gründung der Gruppe, den Titel „Hessens beste Tribute Band“.