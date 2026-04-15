Depression verstehen und begleiten: Ein Vortrag für Angehörige und Interessierte

Verständnis, Sicherheit und Begleitung...

Depression betrifft nicht nur die erkrankte Person, sondern auch das Umfeld. Angehörige fühlen sich oft hilflos, unsicher oder überfordert. Sie erhalten verständliche Informationen darüber, was eine Depression ist, wie sie sich für Betroffene anfühlt und welche unterstützenden Möglichkeiten es gibt. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis zu entwickeln, Sicherheit im Umgang zu gewinnen und hilfreiche Wege der Begleitung kennenzulernen.