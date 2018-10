Seelische Erkrankungen verschleppt man oft und das kann schief gehen. Uwe Hauck möchte über das Tabuthema Depressionen aufklären, den Betroffenen die Angst vor Psychiatrien nehmen und einen Einblick in das geben, was einen in der Klapse erwartet.

Offe, schonungslos und unterhaltsam lässt er die Leser seines Buches an seinem Therapieverlauf teilnehmen und spart nicht mit Anekdoten über Beschäftigungsmaßnahmen wie Korbflechten, Maltherapie und Ausdruckstanz.Die Klapse ist nichts anderes als ein Krankenhaus für gebrochene Seelen und eigentlich sind in der Klapse eher normale Menschen, die mit dem Wahnsinn da draußen nicht mehr fertig werden, so der Autor.

Referent: Der Schriftsteller Uwe Hauck lebt und arbeitet in Schwäbisch Hall. Im Rahmen des Vortrags wird er sein Buch "Depressionen abzugeben - Erfahrungen aus der Klapse" vorstellen und zum Tabuthema Depressionen sprechen.Vom Autor signierte Bücher können nach der Veranstaltung erworben werden.