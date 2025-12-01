Depressionen verstehen - Stärke finden

Depression fühlt sich oft wie ein dunkler Tunnel ohne Ausweg an. Viele Betroffene erleben sich als ohnmächtig und ausgeliefert. Doch Depression bedeutet nicht, dass wir machtlos sind.

In diesem Vortrag erfahren Sie:

- Warum Depression mehr ist als eine „Schwäche“

- Wie wir die Mechanismen der Erkrankung besser verstehen können

- Welche kleinen Schritte große Veränderungen bewirken können

- Wie wir lernen, uns nicht als Opfer, sondern als aktive Gestalter unseres Lebens zu sehen

Mit praktischen Beispielen, Impulsen und stärkenden Gedanken möchte ich Ihnen Mut machen: Es gibt Wege hinaus – Schritt für Schritt, mit Herz, Verstand und eigener Kraft.

Lassen Sie sich inspirieren, entdecken Sie neue Perspektiven und nehmen Sie Werkzeuge mit, die Sie im Alltag unterstützen.