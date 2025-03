Der „Starke Mann am Bosporus“ – Die Türkei und ihr neues Selbstverständnis

Vortrag von Matthias Hofmann Keine Anmeldung erforderlich, Abendkasse

Beschreibung

Sowohl für die EU als auch für die NATO entwickelt sich die Türkei zu einem ernstzunehmenden Partner am Rande Europas, der durch seine expansive Außenpolitik mittlerweile internationales Aufsehen erregt hat. Vor allem seine innerhalb der NATO umstrittene Politik im Nahostkonflikt sorgt für zunehmende Kritik. Aber auch die türkische Nähe zu Russland bereitet vielen NATO-Partnern zunehmend Kopfzerbrechen. In wirtschaftlichen Belangen wird der Ton zwischen Europa und der Türkei immer rauer, vor allem bezüglich der Erdgasfelder im östlichen Mittelmeer. Der türkische Weg zur Regionalmacht war aber auch von vielen innenpolitischen Kontroversen gekennzeichnet. Dabei spielte vor allem der angebliche Putschversuch 2016 eine zentrale Rolle. Die politischen Maßnahmen als Folge des Putschversuches ebneten dem damaligen Ministerpräsidenten Erdogan seinen Weg zur Präsidialmacht. Wohin steuert die Türkei? Will sie die neue Hegemonialmacht im östlichen Mittelmeer werden?