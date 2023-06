Der 3. Lauffener Kultursommer hat „Suchtpotenzial“

Sommerfeeling und kühle Drinks sind am zweiten Juliwochenende am Lauffener Klosterhof Programm: Der dritte Lauffener Kultursommer im grünen Freigelände Klosterhof am Zaberufer steigt von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli.

Tickets gibt es unter www.lauffen.de/tickets sowie im Lauffener Bürgerbüro (Tel. 07133/20770). Bei schlechtem Wetter steht der direkt daneben liegende Veranstaltungsraum des Klosterhofs als Ausweichquartier zur Verfügung.

Folknacht, Konzert & Comedy

Der Kultursommer startet am Freitag, 7. Juli, mit der Folknacht am Klosterhof. Die Bands „SIOLTÀ“ und das Trio „Matching Ties“ bieten irische Musik auf höchstem Niveau. „Matching Ties“ mit Paul Stowe (USA), Trevor Morriss (GB) und Sepp Zauner (D) spielen eine einzigartige Mischung aus irischem, englischem und schottischem Folk auf traditionellen Saiteninstrumenten, Geige, Mundharmonikas und Bodhrán und brillieren zudem als Sänger und Entertainer. Der irische Singer/Songwriter Saoirse Mhór lässt sich für seine eigenen Songs von alten Balladen inspirieren – und wurde dafür mit den wichtigsten Preisen belohnt. Aber auch mit guten alten Jigs & Reels versprüht die fünfköpfige Band „Sioltà“ musikalische Freude, die das Live-Publikum so schätzt.

Am Samstag, 8. Juli, folgt das Sommernachtskonzert der Musikschule Lauffen a.N. und Umgebung. Für die Open-Air-Bühne haben die Lehrerinnen und Lehrer ein sehr breites musikalisches Spektrum vorbereitet: Von Bach und Schubert über Ferenc Farkas bis Carlos Santana und Antonio Carlos Jobim reicht die Bandbreite, dargeboten mit Gitarre, Cello, verschiedenen Blasinstrumenten, Violine, Klavier und natürlich Gesang. Damit ist ein kurzweiliger, abwechslungsreicher Abend garantiert! Der Eintritt ist frei – um Spenden für den Förderverein wird gebeten. Kostenlose Tickets gibt es unter www.lauffen.de/tickets .

Der Sonntag, 9. Juli, gehört schließlich den Musik-Comedy-Queens von SUCHTPOTENZIAL. Mit ihrem Programm „Sexuelle Belustigung“ kommen Julia Gámez Martin und Ariane Müller für einen ihrer wenigen Live-Auftritte in diesem Jahr auf die Lauffener Open-Air-Bühne! Ab 19.30 Uhr lassen die beiden Ladies ihrer Albernheit freien Lauf: mit virtuosen Gesangsduellen, derben Wortgefechten und klugem Pointengewitter bleibt garantiert kein Auge trocken. Von hippen Instagram-Trends über Wagner-Opern und feministischen Anbagger-Tipps bis zum finalen Weltfrieden werden die wirklich wichtigen Themen bearbeitet. Suchtpotenzial sind Meisterinnen der gelebten Neurosen, von absurden Gedankengängen und bewegen sich parkettsicher in allen Musik-Genres.