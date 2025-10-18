Der 4. BLOOTZ-Abend

Knistern, Rascheln, Brummen, Winden, Wehen, Hauchen, Fispern, Raunen – ein einziges Waldrauschen im Herbst…

Im Erdhaus, mitten im Wald, genießt Ihr die einzigartige Atmosphäre massiven Holzes rund um ein offenes Feuer, bei gutem Essen und Schwungmusik von Conny mit Schwester Jutta: urgemütlich! Und soo schön lecker! Und dann wird’s lustig!

18:00 Uhr Ankommen und Einstimmung mit Begrüßungsdingerlen…

– Herbstliche Suppen, verschiedene hausgemachte deftige, herzhafte und süße Blootze.

– Die großen Vesperbretter mit heimischer Wurst und Käse, Obazda und Salate.

– Dazu zum Süffeln: Federweißer, Apfelcider und Mouschd. 1 Krügle Moscht, Cidre oder Federweißer inklusive! Zusätzliche Getränke werden separat berechnet.

Apfel- und Zwetschgen-Crumble mit Vanilleeis! Live! Conny Lehr und Schwester Jutta rocken das Haus mit Gitarre und Akkordeon!

Parkplätze sind direkt dort ausreichend vorhanden – Von der B290 abbiegen und gerade aus in den Wald der Beschilderung folgen.